20 октября 2025 в 08:20

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче против «Ванкувер Кэнакс»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:4 на домашнем матче

Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» чемпионата НХЛ в Вашингтоне Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» чемпионата НХЛ в Вашингтоне Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступив на домашнем льду команде «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:4, сообщает РИА Новости Спорт. Для «Вашингтона» это стало первым поражением после серии из четырех побед, в то время как «Ванкувер» одержал уже третью победу подряд.

Игроки «Ванкувер Кэнакс» мощно начали встречу, забросив три шайбы в первом периоде и доведя счет до 4:1 к середине второго, отличились Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс, Кифер Шервуд и Теодор Блюгер. Хозяева пытались спасти игру, по одной шайбе в ворота оппонента загнали Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон, но сравнять счет не смогли.

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту, он нанес один бросок и применил два силовых приема. Однако результативными действиями он не отметился, и этот матч стал для него уже третьим в сезоне 2025/26 без набранных очков.

Ранее стало известно, что лига не намерена проводить особую церемонию в честь российского Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах. На данный момент в активе хоккеиста 898 заброшенных шайб в НХЛ.

