20 октября 2025 в 09:03

Трамп высказал свое отношение к территориальным уступкам от Украины

Трамп предложил оставить территориальное деление по линии фронта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил оставить территориальное деление между Россией и Украиной по линии боевого соприкосновения, передает американское агентство Reuters. По его данным, так глава Белого дома ответил на вопрос, не говорил ли он украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Киев должен передать весь Донбасс под контроль России.

Пусть все будет поделено так, как есть. Думаю, 78% территории и так уже взято Россией. <…> Оставьте все как есть. Они могут договориться о чем-то позже, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече в Белом доме с Зеленским отказался поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности, причем не только для Киева, но и для Москвы. По данным журналистов, позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

До этого американские СМИ сообщали, что в ходе встречи в Вашингтоне Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Глава Белого дома предупредил, что в случае отказа его страна может быть уничтожена. Уточняется, что Трамп охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины.

