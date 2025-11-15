В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах

В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах Зампред Совфеда Якушев: санкционная политика ЕС ухудшила жизнь европейцев

Политика санкций Евросоюза уже негативно сказалась на благосостоянии европейских граждан, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Выступая на симпозиуме «БРИКС – Европа» в Сириусе, он отметил, что отказ от российских энергоресурсов стал ударом по промышленности Европы, передает ТАСС.

Политика изоляции и санкций, которую проводят нынешние руководители Евросоюза, не идет на пользу гражданам европейских государств, — отметил Якушев.

Якушев также отметил, что в Брюсселе создается образ врага в отношении России, что служит оправданием увеличения военных расходов. Он подчеркнул, что ведущие страны Евросоюза поддерживают продолжение активной фазы конфликта на Украине. Под этим предлогом они увеличивают оборонные бюджеты, что в итоге ухудшает уровень жизни их граждан.

Ранее Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», под запрет попали унитазы и биде. Однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.