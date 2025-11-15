Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей

В Тюмени пятерых мужчин задержали за инсценировку похищения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Тюмени задержали пятерых мужчин в возрасте от 19 до 25 лет за инсценировку похищения человека, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. По данным ведомства, молодые люди вытолкнули своего друга из автомобиля и посадили в багажник. Суд назначил им по пять суток административного ареста.

В полицию поступило несколько сообщений от тюменцев, которые пояснили, что во дворе одного из домов <...> неизвестные в камуфлированной одежде и масках с силой затолкали молодого человека в легковой автомобиль и уехали. Граждане утверждали, что он активно сопротивлялся и, скорее всего, стал жертвой преступления и его похитили, — говорится в сообщении.

На допросе подозреваемые признались, что похищения на самом деле не было. По их словам, они осознали, что были неправы и своими действиями перепугали соседей. Все участники привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В Сахалинской области поймали серийного грабителя, который вламывался в магазины и кафе, вскрывал кассы и крал деньги. Преступником оказался 39-летний житель Башкирии с криминальным прошлым. Во время задержания он угрожал охраннику ножом. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

полиция
похищения
Тюмень
розыгрыши
