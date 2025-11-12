Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:53

Серийный грабитель попался правоохранителям после совершенной ошибки

На Сахалине поймали серийного грабителя магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии грабежей магазинов и точек общественного питания в Сахалинской области, сообщили в МВД Медиа. Преступник проникал в магазины, взламывал кассовые аппараты и крал деньги.

В одном из кафе он укрылся под столом и, дождавшись закрытия заведения, похитил из кассы 50 тыс. рублей. В хозяйственном магазине он спрятался в туалете, где его добычей стали 33 тыс. рублей. Он также проник в магазин алкогольной продукции, взломав входную дверь монтировкой, где украл 20 тыс. рублей.

Охранник заметил попытку взлома павильонов в торговом центре и попытался остановить злоумышленника. Тот угрожал ножом и сумел скрыться с места происшествия.

Полицейские вычислили мужчину по похищенной банковской карте, которой он расплачивался в магазине. Выяснилось, что серийным грабителем оказался 39-летний мужчина с криминальным прошлым, проживающий в Башкирии. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: 158 УК РФ («Кража») и 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее в Хабаровском крае был задержан житель Комсомольска-на-Амуре, который полгода грабил пункт выдачи, где работал. Мужчина похитил более 260 тыс. рублей из кассового аппарата. Преступник тратил украденные деньги на онлайн-игры. Подозреваемый признал свою вину и возместил ущерб.

Сахалинская область
похищения
грабители
задержания
