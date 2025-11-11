Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:59

Россиянин полгода грабил ПВЗ, в котором сам же работал

Житель Хабаровского края обокрал на 260 тыс. рублей ПВЗ, в котором работал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае задержан 27-летний житель Комсомольска-на-Амуре, который в течение полугода грабил пункт выдачи, где работал, сообщили в УМВД России по региону. Из кассового аппарата он похитил более 260 тыс. рублей.

Мужчина, похитивший деньги, тратил их на онлайн-игры, которые называл «неконтролируемым увлечением». Несмотря на наличие камеры наблюдения, это не останавливало грабителя. Преступник признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В данный момент следственные органы рассматривают вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее подросток из Санкт-Петербурга ограбил пункт выдачи заказов в Ленинградской области. В Сертолово он пришел с пневматическим пистолетом, надел мотоциклетный шлем и украл два телефона на 249 тыс. рублей, угрожая оружием. Сотрудница попыталась его остановить, но он скрылся. Вскоре 16-летнего задержали, возбуждено дело по статье 162 УК РФ (разбой).

