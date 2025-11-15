Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве

Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве Депутат Колесник: украинцы боятся повторения одесских событий в 2014 году

Украинцы не будут свергать с власти своего президента Владимира Зеленского, потому что помнят пожар в одесском Доме профсоюзов в результате столкновений 2014 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Запад и Евросоюз используют молчание украинского населения в свои целях.

Дух украинцев сломался после того, как их соотечественников сожгли в доме профсоюзов в Одессе. Далее особых выступлений не было. Запад, видя безмолвие украинского народа ко всему происходящему, с удовольствием этим пользуется: американцы продают оружие, ЕС используют Украину в качестве полигона для военных испытаний, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что революционных настроений в Киеве пока не наблюдается. По его словам, большая часть украинцев подчиняется киевской администрации, покорно принимая заготовленную для них участь.

Пока что революционных настроений на Украине не наблюдается, народ безмолвствует. Кто-то из украинцев сопротивляется, но служить такому убожеству и уроду, как Зеленский, который в топку закидывает свои граждан, бессмысленно. Они в ней горят и ничего не предпринимают, покорно идут, воюют и умирают, — заключил Колесник.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, заявил, что большинство жителей Украины относятся к Зеленскому с равнодушием. По его словам, такая тенденция обусловлена коррупционным скандалом в окружении главы государства.