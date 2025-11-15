Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 11:19

Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве

Депутат Колесник: украинцы боятся повторения одесских событий в 2014 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинцы не будут свергать с власти своего президента Владимира Зеленского, потому что помнят пожар в одесском Доме профсоюзов в результате столкновений 2014 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Запад и Евросоюз используют молчание украинского населения в свои целях.

Дух украинцев сломался после того, как их соотечественников сожгли в доме профсоюзов в Одессе. Далее особых выступлений не было. Запад, видя безмолвие украинского народа ко всему происходящему, с удовольствием этим пользуется: американцы продают оружие, ЕС используют Украину в качестве полигона для военных испытаний, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что революционных настроений в Киеве пока не наблюдается. По его словам, большая часть украинцев подчиняется киевской администрации, покорно принимая заготовленную для них участь.

Пока что революционных настроений на Украине не наблюдается, народ безмолвствует. Кто-то из украинцев сопротивляется, но служить такому убожеству и уроду, как Зеленский, который в топку закидывает свои граждан, бессмысленно. Они в ней горят и ничего не предпринимают, покорно идут, воюют и умирают, — заключил Колесник.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, заявил, что большинство жителей Украины относятся к Зеленскому с равнодушием. По его словам, такая тенденция обусловлена коррупционным скандалом в окружении главы государства.

Владимир Зеленский
Украина
НАБУ
Майдан
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.