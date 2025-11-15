На Украине завыли сирены воздушной тревоги

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 15 ноября. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены зазвучали во всех регионах в 10:44 по московскому времени. Сначала опасность с воздуха объявили в Киеве, а затем в других городах.

Отмечается, что в украинской столице и по области сирены проработали порядка 15 минут. Позднее тревогу отменили. Однако в красной зоне по-прежнему остаются часть Днепропетровской и Харьковской областей. Также местные СМИ сообщили, что ночью в Днепре прозвучала серия взрывов.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уехал в Грецию после российских авиаударов возмездия. По его словам, там политик хочет получить новые ракеты Patriot. Эксперт предположил, что украинские запасы, вероятно, уже истощены.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 15 ноября сбили над Россией 64 украинских БПЛА. Больше всего дронов, а именно 25, удалось ликвидировать над территорией Рязанской области. Еще 17 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Тамбовской.