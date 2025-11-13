Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:45

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви. Ищете способ удивить гостей оригинальной закуской, которая готовится за считаные минуты? Эти бутерброды станут настоящим открытием! Сочетание нежного плавленого сыра, пикантного чеснока, сладковатого киви и ароматных шпрот создает удивительную гармонию вкусов. Идеальный вариант для фуршета или быстрого перекуса с чашечкой кофе.

Начните с подготовки основы: нарежьте багет ломтиками средней толщины. Два куриных яйца отварите вкрутую и натрите на мелкой терке вместе с одним плавленым сырком. Добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и заправьте майонезом до получения нежной кремообразной консистенции. Равномерно нанесите сырную массу на ломтики багета. Сверху выложите по тонкому кружочку очищенного киви — его свежий вкус прекрасно балансирует насыщенность шпрот. Завершите композицию аккуратно выложенными шпротами и веточкой свежей зелени. Эти бутерброды поражают именно сочетанием, казалось бы, несочетаемого — нежность сыра, кислинка киви и насыщенный вкус шпрот создают поистине фейерверк вкуса!

Ранее мы готовили салат «Мимоза-2026». Невероятная вкуснятина на Новый год по-новому.

Проверено редакцией
