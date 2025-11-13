Задушившей своего младенца школьнице вынесли приговор В Березниках вынесли приговор 16-летней матери за убийство новорожденной дочери

В Березниках Пермского края суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетней местной жительнице, признанной виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщили в следственном управлении СК России по региону. Девушка 2009 года рождения задушила младенца и сбросила его тело с пятого этажа.

Как установило следствие, ночью 12 августа 2025 года подросток родила девочку дома, после чего совершила преступление. Тело новорожденной обнаружили прохожие, которые сообщили в правоохранительные органы. В ходе расследования обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее в Бурятии суд приговорил к 13 годам колонии общего режима женщину, которая расправилась с собственным ребенком. Мать избила младенца, а затем вколола ему смертельную дозу препарата.

До этого в Волжске Волгоградской области 30-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых после смерти 11-месячного ребенка, которого она накормила макаронами. Женщина работала няней, ее наняла супружеская пара.