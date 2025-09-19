Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:03

Младенец не выжил после того, как няня накормила его макаронами

В Волжске няня предстанет перед судом после гибели 11-месячного ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волжске Волгоградской области 30-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых после смерти 11-месячного ребенка, которого она накормила макаронами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Трагедия произошла в мае, когда женщина присматривала за младенцем.

Обвиняемая разместила объявление с предложением услуг няни. В апреле к ней обратились родители малыша. В ночь с 3 на 4 мая супруги оставили ребенка под присмотром няни.

Женщина, пренебрегая правилами и стандартами кормления детей в возрасте до 1 года, накормила малолетнего ребенка отварными макаронами, положила на диван и вышла в другую комнату. Вернувшись примерно через 40 минут, она обнаружила, что малыш задыхается, его кожные покровы изменили цвет, — сообщили в пресс-службе.

Прибывшие врачи не смогли реанимировать младенца. Женщина частично признала вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд Волгоградской области.

Ранее 53-летняя сотрудница детского сада в США получила условный срок за то, что подмешивала детям мелатонин в еду. Женщина признала свою вину. Суд округа Хиллсборо назначил ей условный срок. Воспитательницу также лишили права работать с детьми, обязали выплатить компенсацию и пройти 100 часов общественных работ.

дети
няня
младенцы
суды
