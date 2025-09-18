Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 20:54

Воспитательница избежала тюрьмы за то, что давала детям «снотворное»

В США воспитательница детского сада давала детям мелатонин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

53-летняя сотрудница детского сада в США получила условный срок за то, что подмешивала детям мелатонин в еду, передает Fox News. Женщина признала свою вину. Судья округа Хиллсборо Эми Мессер назначила ей наказание сроком до семи лет.

Воспитательницу Салли Дрекманн лишили права работать или руководить детскими учреждениями, а также иметь контакты с детьми младше 18 лет, кроме членов семьи. Также она обязана выплатить компенсацию, пройти 100 часов общественных работ и воздерживаться от контактов с пострадавшими и их родственниками.

К счастью, никто из детей не пострадал от действий работницы учреждения. Отмечается, что ордеры на арест получили и коллеги Дрекманн: 51-летняя Трейси Инни, 23-летняя Кейтлин Филардо и 23-летняя Джессика Фостер. Каждой из них предъявили по 10 обвинений, связанных с угрозой благополучию воспитанников.

Ранее в Чурапчинском районе Якутии воспитательница детского сада схватила девочку за волосы и грубо потащила по коридору. Поводом стало то, что ребенок вышел из группы и оказался в фойе. В результате проверки с детского сада взыскали 25 тыс. рублей за причинение морального вреда. Кроме того, заведующая учреждением получила административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

