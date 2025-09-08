Воспитательница оттаскала девочку за волосы в детсаду и попала на видео В Якутии воспитательница детского сада оттаскала ребенка за волосы

В Чурапчинском районе Якутии воспитательница детского сада грубо обошлась с ребенком, схватив его за волосы. Этот инцидент был зафиксирован на видео и опубликован республиканской прокуратурой. Причиной стало то, что девочка ушла из группы.

На видео запечатлен момент, когда женщина грубо хватает воспитанницу за волосы и тащит ее по коридору на несколько метров. Она обнаружила ребенка в фойе. Вместо того чтобы спокойно вернуть девочку в группу, воспитательница проявила агрессию по отношению к ней.

Сотрудники прокуратуры приняли меры по урегулированию ситуации. С детского сада была взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей в пользу ребенка. Кроме того, к административной ответственности была привлечена заведующая учреждением, которой назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

