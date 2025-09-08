Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:49

Воспитательница оттаскала девочку за волосы в детсаду и попала на видео

В Якутии воспитательница детского сада оттаскала ребенка за волосы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чурапчинском районе Якутии воспитательница детского сада грубо обошлась с ребенком, схватив его за волосы. Этот инцидент был зафиксирован на видео и опубликован республиканской прокуратурой. Причиной стало то, что девочка ушла из группы.

На видео запечатлен момент, когда женщина грубо хватает воспитанницу за волосы и тащит ее по коридору на несколько метров. Она обнаружила ребенка в фойе. Вместо того чтобы спокойно вернуть девочку в группу, воспитательница проявила агрессию по отношению к ней.

Сотрудники прокуратуры приняли меры по урегулированию ситуации. С детского сада была взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей в пользу ребенка. Кроме того, к административной ответственности была привлечена заведующая учреждением, которой назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в Новороссийске разгорелся скандал из-за видеозаписи, на которой запечатлено, как сотрудница детского сада № 25 применяет силу к воспитаннице. На кадрах видно, как женщина несколько раз бьет девочку по голове и лицу из-за того, что та отказывалась есть. По предварительной информации, педагога уже уволили из детского сада.

Якутия
воспитатели
дети
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.