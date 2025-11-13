Петербург простился с преподавателем Путина и Медведева

Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым в здании Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета. Под руководством Георгия (Юрия) Толстого в Санкт-Петербургском государственном университете учились Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Гуцан

Петербург простился с преподавателем Путина и Медведева В Петербурге завершилось прощание с профессором СПбГУ Толстым

В Санкт-Петербурге завершилось прощание профессором СПбГУ Юрием Толстым, передает MK.RU. Среди его учеников были президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Декан юридического факультета Сергей Белов зачитал телеграммы с соболезнованиями от Путина, Медведева, Бастрыкина, председателя конституционного суда Валерия Зорькина и министра юстиции Константина Чуйченко. В церемонии прощания приняли участие председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, судья Конституционного суда РФ Александр Коновалов, вице-губернатор Владимир Княгинин и другие. Похоронят Толстого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре.

О смерти советского и российского ученого-правоведа, академика РАН стало известно 10 ноября. Ему было 98 лет.

До этого на 69-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Известный актер театра и кино умер после долгой болезни, как сообщил источник, близкий к творческим кругам артиста.