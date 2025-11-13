Новосибирская полиция задержала 15-летнего курьера мошенников

В Новосибирске полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в пособничестве мошенникам, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МВД России. Как выяснилось, мальчик откликнулся на предложение о подработке курьером в одном из мессенджеров.

Подросток намеревался получить от жертвы мошенников 150 тысяч рублей. Его задержали во время передачи денежных средств. По данному факту начали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 86-летний местный житель отдал курьерам мошенников около 21,7 млн рублей. По словам пострадавшего, злоумышленники терроризировали его звонками больше двух недель.

До этого в Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников по подозрению в хищении 2,4 млн рублей у 87-летней местной жительницы. В полицию обратилась ее дочь.