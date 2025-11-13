Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:53

Новосибирская полиция задержала 15-летнего курьера мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в пособничестве мошенникам, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МВД России. Как выяснилось, мальчик откликнулся на предложение о подработке курьером в одном из мессенджеров.

Подросток намеревался получить от жертвы мошенников 150 тысяч рублей. Его задержали во время передачи денежных средств. По данному факту начали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 86-летний местный житель отдал курьерам мошенников около 21,7 млн рублей. По словам пострадавшего, злоумышленники терроризировали его звонками больше двух недель.

До этого в Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников по подозрению в хищении 2,4 млн рублей у 87-летней местной жительницы. В полицию обратилась ее дочь.

дети
мошенники
курьеры
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.