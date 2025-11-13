Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:38

Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой

Елена Товстик заявила, что пока остается законной женой Романа

Елена Товстик Елена Товстик Фото: Социальные сети

Блогер Елена Товстик заявила, что официально остается женой Романа Товстика. В своем обращении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) к поклонникам она подчеркнула, что развод еще не оформлен.

Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена — все может измениться в одно мгновение… Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня, — заявила Елена.

При этом 30 сентября сообщалось, что Роман официально развелся с Еленой. Согласно брачному договору, бывшей супруге миллиардера достался особняк за 600 млн рублей, а также несколько объектов недвижимости. Старшие дети будут жить с отцом, а младшие должны были остаться с матерью.

До этого появились слухи, что расторжение брака Дмитрия и Полины было инсценировкой, созданной с целью привлечь внимание. По словам подруги семьи, слухи о романе Диброва с другой женщиной не имеют оснований.

Ранее звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал исковое заявление о расторжении брака со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.

шоу-бизнес
разводы
культура
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.