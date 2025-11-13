Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой Елена Товстик заявила, что пока остается законной женой Романа

Блогер Елена Товстик заявила, что официально остается женой Романа Товстика. В своем обращении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) к поклонникам она подчеркнула, что развод еще не оформлен.

Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена — все может измениться в одно мгновение… Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня, — заявила Елена.

При этом 30 сентября сообщалось, что Роман официально развелся с Еленой. Согласно брачному договору, бывшей супруге миллиардера достался особняк за 600 млн рублей, а также несколько объектов недвижимости. Старшие дети будут жить с отцом, а младшие должны были остаться с матерью.

