13 ноября 2025 в 15:49

Экс-депутат Рады ответил, будут ли на Украине протесты из-за коррупции

Экс-депутат Рады Царев не исключил протестов украинских военных из-за коррупции

Олег Царев Олег Царев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Коррупционные скандалы на Украине могут стать катализатором для недовольства военнослужащих и привести к массовым протестам, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Однако он отметил, что ключевую роль в дальнейшем развитии событий сыграет Национальное антикоррупционное бюро страны.

Если НАБУ не будет дальше выкладывать материалы, то, в общем-то, ничего катастрофичного для Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не произойдет. Пока на этом этапе народных протестов не будет. Могут отбить кого-то на улице от сотрудников территориальных центров комплектования или даже прийти в военкомат. Но это не та деятельность, которая приводит к свержению власти. В большей степени это касается военных на фронте — там и так очень непростая ситуация. Если и дальше будут сливаться данные по воровству на оборонке, это будет вызывать негатив. Не надо считать, что украинские военные не способны на протесты, — высказался Царев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что коррупционные скандалы могут привести к кардинальным изменениям в политическом руководстве Украины. По его словам, они закончатся тем, что американцы сменят, уберут либо объявят преступниками нынешнюю власть в стране. Он отметил, что после того как республиканцы встали во главе США, Киев перестал пользоваться поддержкой Вашингтона.

Украина
протесты
военные
НАБУ
