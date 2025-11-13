Майнинг-ферма украла электричество на 9 млн рублей В Иркутской области майнинг-ферма на 400 устройств украла электричество на 9 млн

Майнинг-ферма украла электричество на 9 млн рублей в Иркутской области, информирует СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, против криптовалютчиков возбудили уголовное дело. Правоохранители изъяли более 400 устройств для майнинга с нелегальной фермы.

По данным следствия, с июля по октябрь 2025 года на производственной базе ООО «Энергетическая компания „Радиан“» сотрудники компании запустили в работу не менее 404 устройств для майнинга. Оборудование было разных моделей, а его суммарная мощность превысила 1300 кВт.

Оплата электроэнергии осуществлялась не по коммерческим тарифам, а по более низкой цене, сообщили в СК. По предварительным данным, ущерб энергоснабжающей компании составил не меньше 8,9 млн рублей.

Ранее в Ленобласти полиция пресекла работу майнинг-фермы и задержала шесть человек. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальные майнеры украли 80 млн кВт электроэнергии, нанеся ущерб в размере 1 млрд рублей. Обыски прошли на железнодорожных станциях Громово и Луговая.