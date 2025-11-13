Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:07

Майнинг-ферма украла электричество на 9 млн рублей

В Иркутской области майнинг-ферма на 400 устройств украла электричество на 9 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майнинг-ферма украла электричество на 9 млн рублей в Иркутской области, информирует СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, против криптовалютчиков возбудили уголовное дело. Правоохранители изъяли более 400 устройств для майнинга с нелегальной фермы.

По данным следствия, с июля по октябрь 2025 года на производственной базе ООО «Энергетическая компания „Радиан“» сотрудники компании запустили в работу не менее 404 устройств для майнинга. Оборудование было разных моделей, а его суммарная мощность превысила 1300 кВт.

Оплата электроэнергии осуществлялась не по коммерческим тарифам, а по более низкой цене, сообщили в СК. По предварительным данным, ущерб энергоснабжающей компании составил не меньше 8,9 млн рублей.

Ранее в Ленобласти полиция пресекла работу майнинг-фермы и задержала шесть человек. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальные майнеры украли 80 млн кВт электроэнергии, нанеся ущерб в размере 1 млрд рублей. Обыски прошли на железнодорожных станциях Громово и Луговая.

электричество
кражи
Иркутская область
компании
майнинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.