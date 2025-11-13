Россияне стали дольше владеть своими автомобилями

В России увеличились сроки владения легковыми автомобилями, сообщило аналитическое агентство «Автостат». За девять месяцев 2025 года владельцев сменили лишь 9% машин в возрасте от трех до семи лет.

По словам исполнительного директора Сергея Удалова, динамика заметно изменилась по сравнению с 2019 годом — тогда хозяева сменились у 15% автомобилей той же категории. Он подчеркнул, что тенденция негативно сказывается не только на рынке в целом, но и на смежных отраслях.

Ранее стало известно, что средняя стоимость подержанных машин в РФ за январь — октябрь 2025 года упала на 0,9%. Сейчас этот показатель составляет 1,16 млн рублей. Цена на подержанные автомобили превышает 1 млн рублей в России с июля 2023 года. А разница в средней стоимости между б/у и новой машиной составляет более 2 млн рублей.

До этого в Минпромторге РФ заявили, что с января по октябрь 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млн единиц. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах грузовиков и автобусов.

Кроме того, объем кредитования на покупку новых легковых автомобилей в России продемонстрировал значительное снижение. По итогам сентября текущего года количество выданных автокредитов сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.