13 ноября 2025 в 17:06

Россияне стали дольше владеть своими автомобилями

«Автостат»: россияне все реже продают автомобили возрастом до семи лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России увеличились сроки владения легковыми автомобилями, сообщило аналитическое агентство «Автостат». За девять месяцев 2025 года владельцев сменили лишь 9% машин в возрасте от трех до семи лет.

По словам исполнительного директора Сергея Удалова, динамика заметно изменилась по сравнению с 2019 годом — тогда хозяева сменились у 15% автомобилей той же категории. Он подчеркнул, что тенденция негативно сказывается не только на рынке в целом, но и на смежных отраслях.

Ранее стало известно, что средняя стоимость подержанных машин в РФ за январь — октябрь 2025 года упала на 0,9%. Сейчас этот показатель составляет 1,16 млн рублей. Цена на подержанные автомобили превышает 1 млн рублей в России с июля 2023 года. А разница в средней стоимости между б/у и новой машиной составляет более 2 млн рублей.

До этого в Минпромторге РФ заявили, что с января по октябрь 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млн единиц. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах грузовиков и автобусов.

Кроме того, объем кредитования на покупку новых легковых автомобилей в России продемонстрировал значительное снижение. По итогам сентября текущего года количество выданных автокредитов сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

автомобили
россияне
подержанные авто
продажи
