Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:26

Рынок автотранспорта в России упал почти на четверть

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России упали на 22% с начала года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С января по октябрь 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млн единиц, сообщили в Минпромторге РФ. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах грузовиков и автобусов.

По данным ведомства, на внутреннем рынке снизились продажи всех категорий автотранспортных средств — от легковых машин до коммерческой техники. Рынок новых автомобилей отечественного производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тыс. штук.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года в России было реализовано 1,055 млн легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Продажи лёгких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 23%, до 86,7 тыс. единиц. Самое значительное падение отмечено в сегменте грузовиков — на 56%, до 46,4 тыс. единиц, и автобусов — на 42%, до 9,6 тыс. штук.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора. Он подчеркнул, что цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.

автомобили
продажи
Минпромторг
автобусы
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.