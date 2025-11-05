Рынок автотранспорта в России упал почти на четверть Минпромторг: продажи новых автомобилей в России упали на 22% с начала года

С января по октябрь 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млн единиц, сообщили в Минпромторге РФ. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах грузовиков и автобусов.

По данным ведомства, на внутреннем рынке снизились продажи всех категорий автотранспортных средств — от легковых машин до коммерческой техники. Рынок новых автомобилей отечественного производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тыс. штук.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года в России было реализовано 1,055 млн легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Продажи лёгких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 23%, до 86,7 тыс. единиц. Самое значительное падение отмечено в сегменте грузовиков — на 56%, до 46,4 тыс. единиц, и автобусов — на 42%, до 9,6 тыс. штук.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора. Он подчеркнул, что цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.