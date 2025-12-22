Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой Автоэксперт Хайцеэр: покупка машины через хаб не несет дополнительных рисков

Покупка автомобиля через хаб не несет дополнительных рисков, рассказал «Москве 24» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что на таких дисконтах скидка может составлять до 40%.

Это могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что на хабах могут быть представлены автомобили как в хорошем, так и в плохом состоянии. Он посоветовал провести тщательную проверку при покупке.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что региональные уполномоченные по правам человека помогают в разрешении споров на рынке подержанных автомобилей. По его словам, для восстановления справедливости также потребуется юридическая помощь.