25 ноября 2025 в 03:30

Юрист ответил, к кому обратиться при обмане на рынке подержанных машин

Юрист Русяев: региональные омбудсмены помогают в спорах на рынке вторичных авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Региональные уполномоченные по правам человека помогают в разрешении споров на рынке подержанных автомобилей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для восстановления справедливости также потребуется юридическая помощь.

Право не всегда встает на сторону покупателя автомобиля. Если следствие приходит к выводу, что изначальный собственник был обманут мошенниками и имущество выбыло из его владения против его воли, то машину нередко признают вещественным доказательством. Ее забирают постановлением следователя, а параллельно в гражданском суде рассматривается иск о ее истребовании у последнего владельца. Помочь в этом вопросе могут региональные уполномоченные по правам человека, которые иногда подключаются к спорам о судьбе изъятых автомобилей, и адвокат, без которого разобраться в переплетении уголовных и гражданских процедур крайне сложно, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что в случае мошенничества покупатель вынужден одновременно обращаться к следователю с ходатайством о возврате автомобиля, подавать жалобы прокурору на изъятие транспортного средства и обращаться в районный суд для оспаривания действий следствия по статье 125 УПК. По его словам, в гражданском процессе новый владелец уже защищает свое положение как добросовестный приобретатель, представляя договор, расписки, результаты онлайн-проверок и свидетельские показания.

Однако если суд все же признает, что имело место мошенничество, а прежний владелец доказал, что имущество выбыло из его владения против его волеизъявления, машина, скорее всего, вернется именно ему. Тогда у покупателя остается только один адресат претензий — мошенники. Закон предлагает два маршрута: отдельный гражданский иск о взыскании убытков и неосновательного обогащения или гражданский иск внутри уголовного дела, если его признали потерпевшим. Перспективы зависят от того, найдут ли обвиняемых и есть ли у них хоть какое-то имущество, — заключил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева порекомендовала задавать много вопросов при покупке машины у пожилого человека. По ее словам, следует выяснить причины продажи автомобиля и узнать информацию о предыдущих владельцах.

