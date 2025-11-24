Юрист ответила, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионера

Юрист ответила, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионера Юрист Георгиева: при покупке машины у пенсионера помогут уточняющие вопросы

При покупке машины у пенсионера лучше задать как можно больше уточняющих вопросов, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева. Она посоветовала узнать причины продажи автомобиля и информацию о предыдущих владельцах.

Раньше схемы, где пожилого человека целенаправленно вводят в заблуждение для продажи автомобиля, встречались нечасто, но теперь, судя по всему, такая практика появляется, — рассказала Георгиева.

Юрист подчеркнула, что при оформлении сделки до конца обезопасить покупателя не сможет даже присутствие медицинского эксперта, который формально подтверждает дееспособность пенсионера. По ее словам, в качестве дополнительной меры безопасности лучше связаться с родственниками.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.