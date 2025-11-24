День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:21

Юрист ответила, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионера

Юрист Георгиева: при покупке машины у пенсионера помогут уточняющие вопросы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При покупке машины у пенсионера лучше задать как можно больше уточняющих вопросов, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева. Она посоветовала узнать причины продажи автомобиля и информацию о предыдущих владельцах.

Раньше схемы, где пожилого человека целенаправленно вводят в заблуждение для продажи автомобиля, встречались нечасто, но теперь, судя по всему, такая практика появляется, — рассказала Георгиева.

Юрист подчеркнула, что при оформлении сделки до конца обезопасить покупателя не сможет даже присутствие медицинского эксперта, который формально подтверждает дееспособность пенсионера. По ее словам, в качестве дополнительной меры безопасности лучше связаться с родственниками.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.

мошенники
автомобили
пенсионеры
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.