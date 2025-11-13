Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 08:29

В России подешевели подержанные легковушки

Средняя стоимость подержанных машин в РФ за январь-октябрь упала на 0,9%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средняя стоимость подержанных машин в РФ за январь–октябрь 2025 года упала на 0,9%, следует из данных агентства «Автостат». Сейчас этот показатель составляет 1,16 млн рублей.

Отмечается, что цена на подержанные автомобили превышает 1 млн рублей в России с июля 2023 года. А разница в средней стоимости между б/у и новой машиной составляет более 2 млн рублей.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что с января по октябрь 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млн единиц. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах грузовиков и автобусов.

До этого стало известно, что объем кредитования на покупку новых легковых автомобилей в России продемонстрировал значительное снижение. По итогам сентября текущего года количество выданных автокредитов сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в сегменте подержанных автомобилей ситуация оказалась еще более выраженной, где зафиксировано падение на 35% в годовом сопоставлении.

