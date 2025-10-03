Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 19:11

В России зафиксировали падение выдачи автокредитов

«Автостат»: объемы автокредитования в России сократились на 12% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем кредитования на покупку новых легковых автомобилей в России продемонстрировал значительное снижение, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По итогам сентября текущего года количество выданных автокредитов сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении спад составил 8% относительно сентября 2024 года. При этом в сегменте подержанных автомобилей ситуация оказалась еще более выраженной, где зафиксировано падение на 35% в годовом сопоставлении.

Эксперты связывают негативную динамику с постепенным сворачиванием льготных программ и специальных акций от производителей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшей перспективе рынок может столкнуться с дальнейшим сокращением показателей. Ожидается, что отрицательная динамика будет наблюдаться и при помесячном сравнении.

Ранее сообщалось, что средний чек при покупке нового автомобиля в России за январь — сентябрь текущего года вырос на 5% и достиг 2,33 млн рублей. При этом аналитики зафиксировали снижение спроса на новые легковые машины на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия
автомобили
кредиты
Автостат
