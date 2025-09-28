Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России зафиксирован рост цен на новые автомобили

«Атол»: средний чек на покупку нового авто в России вырос на 5%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средний чек при покупке нового автомобиля в России за январь — сентябрь текущего года вырос на 5% и достиг 2,33 млн рублей, показало исследование компании «Атол» для РИА Новости. При этом аналитики зафиксировали снижение спроса на новые легковые машины на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 млн рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%, — говорится в сообщении.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил о сокращении объемов параллельного импорта новых автомобилей в Россию на 40% по итогам первых восьми месяцев 2025 года. Речь идет о ввозе марок, которые приостановили официальные поставки в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о планах возобновить выпуск автомобилей на территории бывшего завода Toyota в будущем году. Согласно данным издания, с 2026 года на производственной площадке будет налажен выпуск моделей под маркой Senat.

