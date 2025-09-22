В России обрушился рынок ввоза машин по параллельному импорту В России объемы параллельного импорта машин за восемь месяцев упали на 40%

По итогам первых восьми месяцев 2025 года объемы параллельного импорта новых автомобилей в Россию упали на 40%, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Речь идет о ввозе транспортных средств брендов, которые приостановили официальные поставки в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Основным каналом поставок машин остается Китай, на долю которого пришлось 41,2% всего параллельного импорта. В тройке ключевых стран-поставщиков также значатся Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%). Замыкают топ-5 Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%).

Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов заявил, что при покупке импортного автомобиля с пробегом важно учитывать, что такая машина не имеет гарантии. Эксперт подчеркнул, что придется взять все риски на себя, если авто приобретается за рубежом через малоизвестные фирмы в интернете. Он уточнил, что основная часть серого автоимпорта идет в Россию за счет льготного «окна» по утилизационному сбору.