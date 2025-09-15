Автодилер рассказал о рисках покупки импортного автомобиля с пробегом

При покупке импортного автомобиля с пробегом важно учитывать, что такая машина не имеет гарантии, предупредил глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что придется взять все риски на себя, если авто приобретается за рубежом через малоизвестные фирмы в интернете. Он уточнил, что основная часть серого автоимпорта идет в Россию за счет льготного «окна» по утилизационному сбору.

Импортируются автомобили в основном напрямую на покупателей, которые делают заказ. <…> Но здесь автомобиль не подпадает под действие закона о защите прав потребителей, у них нет гарантии и так далее. Но тем не менее пока эта лазейка остается, доля импорта таким способом будет значительной, — сообщил он.

Ранее «Автостат» сообщил, что продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Таким образом, показатель достиг 567,2 тысячи единиц.