Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев

Мошенники начали чаще обманывать автовладельцев и страховые компании с помощью искусственного интеллекта, заявил Readovka.news эксперт в сфере страхования Арман Гаспарян. В частности, аферисты размещают множество объявлений в Сети с предложением якобы повредить машину для получения выплат в страховых компаниях.

За свои «услуги» мошенники просят перевести около 100–300 рублей, уточнил Гаспарян. Он отметил, что злоумышленники готовы «разбить» не только легковые машины, но и специальную технику, в том числе самосвалы. С помощью нейросетей они генерируют изображения для подобных объявлений.

Помимо этого, преступники стали чаще публиковать информацию о якобы срочной продаже автомобиля по значительно низкой цене по рынку. Внешний вид машины обрабатывают с помощью ИИ, к фотографиям добавляют фиктивные документы. Общение с покупателем при этом ведут в мессенджерах, где просят перевести предоплату, предупредили в МВД России.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский заявил, что в преддверии Нового года мошенники начинают использовать в своих целях ажиотаж, связанный с билетами на праздничные шоу. С помощью писем на почту или сообщений в соцсетях они предлагают купить их якобы по акции.