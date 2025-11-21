Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:23

Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев

Специалист по страхованию Гаспарян: аферисты обманывают автовладельцев через ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали чаще обманывать автовладельцев и страховые компании с помощью искусственного интеллекта, заявил Readovka.news эксперт в сфере страхования Арман Гаспарян. В частности, аферисты размещают множество объявлений в Сети с предложением якобы повредить машину для получения выплат в страховых компаниях.

За свои «услуги» мошенники просят перевести около 100–300 рублей, уточнил Гаспарян. Он отметил, что злоумышленники готовы «разбить» не только легковые машины, но и специальную технику, в том числе самосвалы. С помощью нейросетей они генерируют изображения для подобных объявлений.

Помимо этого, преступники стали чаще публиковать информацию о якобы срочной продаже автомобиля по значительно низкой цене по рынку. Внешний вид машины обрабатывают с помощью ИИ, к фотографиям добавляют фиктивные документы. Общение с покупателем при этом ведут в мессенджерах, где просят перевести предоплату, предупредили в МВД России.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский заявил, что в преддверии Нового года мошенники начинают использовать в своих целях ажиотаж, связанный с билетами на праздничные шоу. С помощью писем на почту или сообщений в соцсетях они предлагают купить их якобы по акции.

