26 октября 2025 в 06:22

Верховный суд поставил точку в давнем вопросе: законны ли штрафы с двух камер подряд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России водителям стоит внимательнее следить за скоростью — теперь получить несколько штрафов подряд стало абсолютно законно. Верховный суд подтвердил: даже если камеры стоят близко друг к другу и фиксируют превышение в считаные секунды, каждое срабатывание считается отдельным нарушением.

Поводом стало дело воронежского автопредприятия, которому за 22 секунды пришли два штрафа за один проезд. Компания настаивала, что наказание должно быть одно, ведь нарушение — фактически одно и то же. Но суд с этим не согласился. По закону, если камеры установлены в разных точках, значит, зафиксированы два отдельных случая превышения скорости.

При этом ограничения на плотность установки камер остаются: в городах — не чаще одной на километр, за пределами — на каждые пять. Однако в аварийных местах и на перекрестках их могут ставить хоть через каждые сто метров. Так что теперь даже короткая поездка может обойтись дорого.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что с 1 марта 2027 года в России появится новый закон, который расширит полномочия ГИБДД. По его словам, сотрудников наделят правом автоматически аннулировать водительские права у людей с медицинскими противопоказаниями.

штрафы
автовладельцы
водители
нарушения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
