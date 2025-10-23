Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 09:30

Как найти парковку в Уфе: платные зоны и бесплатные варианты

Как найти парковку в Уфе: платные зоны и бесплатные варианты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобилисты в столице Башкирии столкнулись с новыми правилами стоянки транспорта летом 2025 года. Найти удобное место для машины стало проще благодаря четкому разделению территорий на коммерческие и свободные. Платные и бесплатные парковки в Уфе распределены с учетом загруженности: историческая часть работает по тарифу, периферийные районы и территории возле супермаркетов предлагают стоянку без взносов.

Основные различия между платными и парковочными местами

Ключевая разница — география размещения и временной режим функционирования. Платные и бесплатные парковки в Уфе имеют строгие границы: тарифицированные зоны охватывают главные центральные магистрали города: тут оборудовано свыше 1100 машино-мест, включая более 120 специализированных — для маломобильных граждан. Свободные площадки находятся у гипермаркетов, спортивных комплексов и в спальных микрорайонах.

Расценки и нормы на коммерческих стоянках

Час размещения автомобиля обходится в 40 рублей, стартовые 20 минут предоставляются без оплаты. Деньги взимаются по будням с 07:00 до 21:00, выходные и праздничные дни освобождены от платежей. Возле образовательных учреждений, медицинских центров, культурных и спортивных объектов разрешена часовая бесплатная стоянка. Расчет производится через платформы «Госпарковки» или «Госуслуги», СМС-сообщения и терминалы банков. Санкция за игнорирование оплаты достигает 1500 рублей.

Платные и бесплатные парковки в Уфе: инструкция по поиску локаций Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преференции для отдельных категорий граждан

Освобождены от внесения средств участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, граждане с ограниченными возможностями всех категорий, опекуны несовершеннолетних инвалидов, представитель семьи с тремя и более детьми и собственники электротранспорта. Оформление преференции требует визита в МФЦ с удостоверением личности, СНИЛС, ИНН, техпаспортом ТС и бумагой, доказывающей статус.

Рекомендации для приезжих

Гостям башкирской столицы рекомендуется предварительно ознакомиться с картой тарифицированных территорий на профильном ресурсе. Планируйте передвижение с пониманием ограниченности центральных участков и доступности бесплатных площадок у торговых комплексов на окраинах. Субботы и воскресенья позволяют размещать машину в центре без финансовых затрат — это выгодное и легальное решение.

Ранее мы рассказывали, как не платить за парковку в Нижнем Новгороде.

