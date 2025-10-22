Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых

Мошенники начали обходить банковские блокировки, выводя украденные деньги через знакомых и родственников жертвы, сообщили в пресс-службе Т-банка. По данным источника, за последние месяцы количество подобных случаев выросло почти на 60%, передает РБК.

Злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят [жертве] от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, — предупредили в Т-банке.

Как объяснили специалисты, новые схемы появились из-за усиления контроля за переводами и повышения эффективности антифрод-систем. Теперь аферисты чаще действуют через доверенных людей жертвы, убеждая их помочь перевести деньги «на инвестиции» или «на активацию программы лояльности».

В одном из случаев девушку убедили отправить 2,8 млн рублей с карты знакомого на «холодный кошелек» якобы для подтверждения статуса инвестора. В другом случае мужчину уговорили перевести средства другу якобы для защиты от хакеров. При этом звонившие представились сотрудниками Росфинмониторинга.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.