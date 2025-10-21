Лайфхак: как не платить за парковку в Нижнем Новгороде по ночам

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде — вопрос, который все чаще задают автомобилисты. С 8 сентября 2025 года оплата проходит через обновленное приложение RuParking, сменившее старую платформу. Это единый способ для всех 5136 платных мест по городу, включая центральные зоны: площадь Горького, улицу Рождественскую, Нижневолжскую набережную, Стрелку и Московский вокзал.​

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде?

Все просто: разберется даже неопытный водитель.

Скачайте приложение RuParking.​ Зарегистрируйтесь по номеру телефона и добавьте госномер автомобиля. На карте выберите нужную парковочную зону. Укажите время стоянки и подтвердите оплату.

Приложение позволяет досрочно завершить парковку — неиспользованные минуты вернутся на счет. Также можно оплатить через сайт или СМС на номер 7522 с указанием номера машины и зоны.​

Важно знать:

Парковка бесплатна с 20:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни. Первые 15 минут на закрытых паркингах — бесплатно.​ Штраф за неоплату — до 5000 рублей, а за год с автомобилистов собрали почти 139 млн рублей.​

Можно ли оставить автомобиль бесплатно законным способом? Да. Для этого используйте ночные часы и выходные дни либо ищите зоны без синей разметки. Мошенничество, подделка номеров или блокировка выездов строго запрещены и караются штрафами.​

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде быстро?

Лайфхак: заранее активируйте уведомления в RuParking — приложение напомнит о завершении сессии и поможет сэкономить.

Для проверки штрафов и истории парковок используйте личный кабинет на профильном портале. Консультанты на парковках и кол-центр (+7 (831) 238-94-98) помогут при возникновении вопросов.

