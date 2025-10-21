Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:51

Лайфхак: как не платить за парковку в Нижнем Новгороде по ночам

Лайфхак: как не платить за парковку в Нижнем Новгороде по ночам Лайфхак: как не платить за парковку в Нижнем Новгороде по ночам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде — вопрос, который все чаще задают автомобилисты. С 8 сентября 2025 года оплата проходит через обновленное приложение RuParking, сменившее старую платформу. Это единый способ для всех 5136 платных мест по городу, включая центральные зоны: площадь Горького, улицу Рождественскую, Нижневолжскую набережную, Стрелку и Московский вокзал.​

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде?

Все просто: разберется даже неопытный водитель.

  1. Скачайте приложение RuParking.​

  2. Зарегистрируйтесь по номеру телефона и добавьте госномер автомобиля.

  3. На карте выберите нужную парковочную зону.

  4. Укажите время стоянки и подтвердите оплату.

Приложение позволяет досрочно завершить парковку — неиспользованные минуты вернутся на счет. Также можно оплатить через сайт или СМС на номер 7522 с указанием номера машины и зоны.​

Важно знать:

  1. Парковка бесплатна с 20:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни.

  2. Первые 15 минут на закрытых паркингах — бесплатно.​

  3. Штраф за неоплату — до 5000 рублей, а за год с автомобилистов собрали почти 139 млн рублей.​

Можно ли оставить автомобиль бесплатно законным способом? Да. Для этого используйте ночные часы и выходные дни либо ищите зоны без синей разметки. Мошенничество, подделка номеров или блокировка выездов строго запрещены и караются штрафами.​

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде быстро?

Лайфхак: заранее активируйте уведомления в RuParking — приложение напомнит о завершении сессии и поможет сэкономить.

Для проверки штрафов и истории парковок используйте личный кабинет на профильном портале. Консультанты на парковках и кол-центр (+7 (831) 238-94-98) помогут при возникновении вопросов.

Ранее мы рассказывали, что делать, если под капотом свистит!

оплата
парковки
платная парковка
водители
авто
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
«АвтоВАЗ» раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.