Свист под капотом: натягиваем ремень генератора сами

Ремень генератора представляет собой резиновый элемент, обеспечивающий передачу крутящего момента от коленчатого вала к генераторной установке и дополнительному оборудованию автомобиля. Именно эта деталь позволяет генератору производить электроэнергию, необходимую для работы бортовой сети и подзарядки аккумуляторной батареи. В среднем такой ремень служит от 50 до 100 тысяч километров, хотя при агрессивной эксплуатации может потребовать замены значительно раньше.​

Признаки и причины неисправности

Понять, что деталь требует внимания, можно по появлению характерных звуков — свиста, скрипа или визга в момент запуска мотора. Звук усиливается при активации энергопотребителей: освещения, климатической системы, аудиосистемы. Свистящий шум при добавлении оборотов двигателя однозначно указывает на проблемы с натяжением или состоянием ремня.​ Основная причина свиста — проскальзывание резины по поверхности шкивов.

Почему свистит ремень генератора — причин может быть несколько: недостаточное либо избыточное натяжение, старение материала с утратой эластичности, загрязнение маслом или водой, дефекты подшипниковых узлов генератора, нарушение соосности шкивов. Нередко звук провоцируется низким качеством изделия или физическими дефектами — микротрещинами, расслоением, затвердением резиновой смеси.​

Почему свистит ремень генератора: как натянуть его без специнструмента Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как натянуть ремень генератора без специнструмента

Подтянуть натяжение можно самостоятельно, используя стандартный набор ключей. Как натянуть ремень генератора без специнструмента — вопрос не сложный: на большинстве машин генераторная установка фиксируется через изогнутую планку с пазом. Первым делом ослабляется крепежная гайка обычным рожковым ключом. Далее монтажной лопаткой аккуратно смещается корпус генератора в сторону от блока цилиндров, что усиливает натяжение. Достигнув необходимого усилия, фиксируется гайка на планке и контролируется результат. При необходимости операция повторяется.​

Альтернативный вариант — регулировка винтом. Ослабляются верхние и нижние крепления генератора, после чего вращается настроечный болт по направлению часовой стрелки с одновременным контролем натяжки. По завершении все гайки надежно фиксируются.​

Советы по эксплуатации

Водителям рекомендуется периодически визуально оценивать состояние ремня, выявляя трещины, разрывы, потерю гибкости, чтобы потом не задаваться вопросом: почему свистит ремень генератора. Необходимо избегать контакта детали с маслами и антифризом, регулярно контролировать степень натяжения. При обнаружении начальных симптомов износа разумнее произвести замену заранее — это убережет от крупных неприятностей.

