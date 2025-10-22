Стало известно о задержании замначальника миграционного управления МВД

Telegram-канал Baza сообщил о задержании замначальника миграционного управления и его коллеги в Башкирии, их подозревают в организации нелегальной миграции. По данным источника, в здании ведомства проходят обыски. Официальных комментариев от правоохранительных органов не было.

Как пишет канал, в Уфе прошли обыски в управлении по вопросам миграции МВД Башкортостана: сотрудники регионального СК и ФСБ изымают документы. Кроме того, уточняет Baza, задержан заместитель начальника миграционного управления региона, майор полиции Рустам Абдрафиков: в его кабинете и в кабинете ответственного за работу с трудовыми мигрантами Вадима Тукташева также идут следственные мероприятия. Согласно информации канала, возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По информации следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составила почти 2 млн рублей.