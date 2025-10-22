Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:42

Стало известно о задержании замначальника миграционного управления МВД

Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о задержании замначальника миграционного управления и его коллеги в Башкирии, их подозревают в организации нелегальной миграции. По данным источника, в здании ведомства проходят обыски. Официальных комментариев от правоохранительных органов не было.

Как пишет канал, в Уфе прошли обыски в управлении по вопросам миграции МВД Башкортостана: сотрудники регионального СК и ФСБ изымают документы. Кроме того, уточняет Baza, задержан заместитель начальника миграционного управления региона, майор полиции Рустам Абдрафиков: в его кабинете и в кабинете ответственного за работу с трудовыми мигрантами Вадима Тукташева также идут следственные мероприятия. Согласно информации канала, возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По информации следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составила почти 2 млн рублей.

Башкирия
обыски
МВД
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.