ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года ИБ-эксперт Дворянский: мошенники используют ажиотаж с билетами на новогодние шоу

В преддверии Нового года мошенники начинают использовать в своих целях ажиотаж, связанный с билетами на праздничные шоу, заявил «Москве 24» эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский. С помощью писем на почту или сообщений в соцсетях они предлагают купить их якобы по акции.

Излюбленный прием злоумышленников — игра на срочность с помощью подобных сообщений: «Только сегодня, только для вас два билета по цене одного», «успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела». Цель — вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты, — предупредил Дворянский.

Кроме того, в предпраздничный период аферисты начинают обзванивать людей, чтобы сообщить им о якобы новогоднем подарке от кого-либо. Для получения сюрприза от «курьера» потенциальную жертву просят продиктовать код из СМС.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что соблюдение правил кибербезопасности защитит цифровые рубли от злоумышленников. По его словам, для сокращения числа мошеннических действий следует развивать финансовую грамотность.