Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников

Соблюдение правил кибербезопасности защитит цифровые рубли от злоумышленников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, для сокращения числа мошеннических действий следует развивать финансовую грамотность.

При использовании цифровых рублей риски остаются такими же, как при оплате безналичными. Однако стоит обратить внимание на то, что злоумышленники чаще всего похищают деньги не через атаки на банки, а с помощью социальной инженерии, обманывая людей, которые сами переводят деньги или открывают доступ к своим счетам. Чтобы избежать этого, важно соблюдать кибергигиену: не раскрывать конфиденциальные данные, такие как пароли из сообщений, ПИН-коды, не переходить по подозрительным ссылкам, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что фишинговые ссылки и социальная инженерия продолжат оставаться основными методами мошенничества. По словам доцента, главной угрозой является кража данных, необходимых для доступа к кошельку, таких как логины, пароли и коды подтверждения. Щербаченко пояснил, что, если злоумышленник получит доступ к данным, он сможет мгновенно украсть все цифровые накопления.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что появление цифрового рубля не увеличит общее количество денег в России, но изменит их распределение. По ее словам, новая форма национальной валюты сократит использование наличных на 5–10% к 2030 году.