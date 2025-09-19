Производство автомобилей в Петербурге перезапустят с новым брендом На заводе Toyota в Петербурге планируют выпуск автомобилей под брендом Senat

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в следующем году планируют перезапустить производство автомобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова. По данным издания, с 2026 года на площадке начнут выпускать модели под брендом Senat.

В настоящее время ведется работа по возобновлению выпуска автомобилей с зарубежным партнером из дружественной страны, отметил Поляков. Он не стал раскрывать название компании. Источник отметил, что линейка выпускаемых автомобилей будет состоять из внедорожника и двух седанов.

Senat — базовая модель отечественного премиального автомобильного бренда Aurus. Седаны Aurus Senat начали выпускать в Елабуге (Татарстан) в 2021 году. На следующий год началась сборка кроссоверов Aurus Komendant.

Ранее российская марка автомобилей представительского класса Aurus показала новые модели. Производитель представил минивэн Arsenal в исполнении VIP. Второй новинкой стала бронированная версия внедорожника Komendant. На представленных фото видно, что обивка минивэна выполнена в шоколадном цвете. Корпус самой машины решили сделать глянцево-черным. Обшивка кресел для сидения внутри автомобиля отличается кремово-бежевым цветом. В минивэне также можно заметить пару зонтов.