04 ноября 2025 в 15:49

«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой

Вучич: силовики уже три дня ищут снайперов в Белграде

Правоохранительные органы уже три дня проводят операцию по поиску в столице Сербии двух снайперов, об этом в эфире телеканала TV Prva заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, силовикам известно, откуда приехали преступники, а также их цели. Сейчас в городе проходят протесты, связанные с годовщиной инцидента на железнодорожной станции Нови-Сад.

В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить, — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Политик отметил, что данное решение принято с учетом требований протестующих, представляющих малую часть общества страны. При этом сроки проведения будут определены позже.

Кроме того, бывший сербский вице-премьер Александр Вулин рассказал, что Европейский союз испытывает неприязнь к Сербии и стремится использовать ее для нанесения удара по России. По его словам, ЕС требует введения антироссийских санкций, хотя осознает их неэффективность и отсутствие значимых последствий для Москвы.

