04 ноября 2025 в 13:32

«Пойдем навстречу»: оппозиция вынудила Вучича принять неожиданное решение

Вучич подтвердил готовность к досрочным парламентским выборам

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы, сообщает издание Srbija Danas. Политик отметил, что данное решение принято с учетом требований протестующих, представляющих малую часть общества страны. При этом сроки проведения будут определены позже.

Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока, — сказал Вучич.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил о вероятности военной интервенции НАТО в отношении Сербии. По его оценке, Альянс проводит активную работу по подготовке государственного переворота на сербской территории.

Кроме того, бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Европейский союз испытывает неприязнь к Сербии и стремится использовать ее для нанесения удара по России. По его словам, ЕС требует введения антироссийских санкций, хотя осознает их неэффективность и отсутствие значимых последствий для Москвы.

