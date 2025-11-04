Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы, сообщает издание Srbija Danas. Политик отметил, что данное решение принято с учетом требований протестующих, представляющих малую часть общества страны. При этом сроки проведения будут определены позже.

Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока, — сказал Вучич.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил о вероятности военной интервенции НАТО в отношении Сербии. По его оценке, Альянс проводит активную работу по подготовке государственного переворота на сербской территории.

Кроме того, бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Европейский союз испытывает неприязнь к Сербии и стремится использовать ее для нанесения удара по России. По его словам, ЕС требует введения антироссийских санкций, хотя осознает их неэффективность и отсутствие значимых последствий для Москвы.