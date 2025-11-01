Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:22

Военный эксперт ответил, грозит ли Сербии судьба Югославии

Военэксперт Дандыкин: НАТО может начать интервенцию в Сербии

Вид на старый Белград, Сербия Вид на старый Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО может прибегнуть к интервенции в отношении Сербии, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Альянс активно стремится к организации государственного переворота на территории страны.

Протесты в Сербии в ближайшее время не закончатся, к сожалению. Запад будет использовать молодежь, чтобы ситуация в стране накалялась. Всеми правдами и неправдами они постараются привести к власти своего человека, как было в Румынии и Молдавии. Властям Сербии тут нужно отдать должное, что они не прогибаются, как на Украине, хоть ситуация сейчас довольно тяжелая. Не думаю, что в ближайшее время НАТО решит нападать на Сербию, бомбить, как было с Югославией в 1999 году. Но полностью исключать военной интервенции тоже нельзя, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что НАТО в настоящее время больше внимания уделяет другим конфликтам, в частности России и Украины. По мнению военэксперта, возможно, не сразу, но Запад может перейти к атакам на Сербию. Дандыкин добавил, что французы и британцы планируют отправить свои войска на Украину, поскольку, когда дела идут плохо дома, хочется попытаться навредить кому-то другому.

Ранее бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Европейский союз испытывает неприязнь к Сербии и стремится через нее нанести удар России. По его словам, ЕС требует от государства введения антироссийских ограничений, хотя понимает, что это не причинит экономического ущерба Кремлю.

Сербия
НАТО
Европа
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
