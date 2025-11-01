НАТО может прибегнуть к интервенции в отношении Сербии, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Альянс активно стремится к организации государственного переворота на территории страны.

Протесты в Сербии в ближайшее время не закончатся, к сожалению. Запад будет использовать молодежь, чтобы ситуация в стране накалялась. Всеми правдами и неправдами они постараются привести к власти своего человека, как было в Румынии и Молдавии. Властям Сербии тут нужно отдать должное, что они не прогибаются, как на Украине, хоть ситуация сейчас довольно тяжелая. Не думаю, что в ближайшее время НАТО решит нападать на Сербию, бомбить, как было с Югославией в 1999 году. Но полностью исключать военной интервенции тоже нельзя, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что НАТО в настоящее время больше внимания уделяет другим конфликтам, в частности России и Украины. По мнению военэксперта, возможно, не сразу, но Запад может перейти к атакам на Сербию. Дандыкин добавил, что французы и британцы планируют отправить свои войска на Украину, поскольку, когда дела идут плохо дома, хочется попытаться навредить кому-то другому.

Ранее бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Европейский союз испытывает неприязнь к Сербии и стремится через нее нанести удар России. По его словам, ЕС требует от государства введения антироссийских ограничений, хотя понимает, что это не причинит экономического ущерба Кремлю.