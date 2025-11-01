Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию Вулин обвинил ЕС в попытке нанести психологический удар по России через Сербию

Европейский союз испытывает некое отвращение к Сербии и хочет через нее нанести удар по российской стороне, заявил бывший сербский вице-премьер Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, ЕС требует от государства введения антироссийских ограничений, зная, что это не нанесло бы никакого экономического урона Кремлю и ничего не значило бы для России.

Они знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб, — отметил он.

До этого бывший сербский вице-премьер объяснил, что заявление американского президента Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний является опасным для цивилизации, так как Россия может ответить на угрозы США. По словам Вулина, таким образом хозяин Белого дома хотел показать, что «Америка все еще суперсила», однако не стоило ради этого проводить учения, так как никто в мире не сомневается в соответствующих способностях Вашингтона.