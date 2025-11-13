Запад игнорирует неонацистские структуры на Украине ради собственной выгоды, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. На пресс-конференции ТАСС он обратил внимание на то, что неонацизм в контексте украинского кризиса получил новую жизнь, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие посвящено Международному научно-практическому форуму «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Он откроется 20 ноября в Москве.

Нацистские тенденции в Европе не умерли, они возрождаются. Неонацизм используется сейчас Западом в своих геополитических целях. <…> На Западе закрывают глаза на те структуры, которые сейчас действуют на той же Украине по совершенно простой причине — потому что это Западу выгодно, — сообщил Пушков.

Он отметил, что Нюрнбергский трибунал осудил нацизм, однако Запад нарушает эти принципы, оправдывая наличие нацистов на Украине. По официальным данным Киева, крайне правых на Украине всего 1,5-2%.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев выразил мнение, что генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Нидерландов Марк Рютте ненавидит Россию по нескольким причинам. Первая — проигрыш гитлеровской Германии, которую голландцы поддерживали во Второй мировой войне, вторая — провокация Киева с малайзийским «Боингом» в 2014 году, пояснил политик.