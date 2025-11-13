Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:58

Пушков обвинил Запад в попустительстве неонацизму

Пушков: в Европе возрождаются нацистские тенденции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запад игнорирует неонацистские структуры на Украине ради собственной выгоды, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. На пресс-конференции ТАСС он обратил внимание на то, что неонацизм в контексте украинского кризиса получил новую жизнь, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие посвящено Международному научно-практическому форуму «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Он откроется 20 ноября в Москве.

Нацистские тенденции в Европе не умерли, они возрождаются. Неонацизм используется сейчас Западом в своих геополитических целях. <…> На Западе закрывают глаза на те структуры, которые сейчас действуют на той же Украине по совершенно простой причине — потому что это Западу выгодно, — сообщил Пушков.

Он отметил, что Нюрнбергский трибунал осудил нацизм, однако Запад нарушает эти принципы, оправдывая наличие нацистов на Украине. По официальным данным Киева, крайне правых на Украине всего 1,5-2%.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев выразил мнение, что генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Нидерландов Марк Рютте ненавидит Россию по нескольким причинам. Первая — проигрыш гитлеровской Германии, которую голландцы поддерживали во Второй мировой войне, вторая — провокация Киева с малайзийским «Боингом» в 2014 году, пояснил политик.

Алексей Пушков
неонацизм
Украина
Киев
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.