11 ноября 2025 в 17:54

В Госдуме рассказали, за что генсек НАТО Рютте ненавидит Россию

Депутат Будуев: генсек НАТО Рютте ненавидит Россию из-за провокаций Киева

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Нидерландов Марк Рютте ненавидит Россию по нескольким причинам, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. Первая — проигрыш гитлеровской Германии, которую голландцы поддерживали во Второй мировой войне, вторая — провокация Киева с малайзийским «Боингом» в 2014 году, пояснил политик.

Позиция Рютте по отношению к России обусловлена несколькими факторами. Во-первых, политическая и историческая память его страны после Второй мировой войны. Голландия, хоть и подвергалась бомбардировкам, тем не менее поддерживала нацизм — чего стоят легионы СС, состоявшие из голландцев. Во-вторых, речь идет об умело разыгранной украинскими властями трагедии с малайзийским самолетом MH17 в 2014 году, — сказал Будуев.

Кроме того, противостояние с Россией для Рютте во многом связано с его стремлением поддерживать определенный имидж, уверен парламентарий.

Он и его партия используют жесткую риторику по отношению к России для поддержания внутренней политической стабильности и консолидации правых электоральных сил. Все это влияет на формирование имиджа Рютте, — резюмировал депутат.

Ранее Рютте заявил, что НАТО планирует в будущем активнее подчеркивать значение собственного ядерного потенциала для укрепления системы сдерживания и защиты стран Альянса. По его словам, эта политика направлена на укрепление доверия к возможностям Блока и демонстрацию его решимости защищать союзников.

Марк Рютте
НАТО
историческая память
Вторая мировая война
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
