13 ноября 2025 в 16:44

Родителям дали советы, как выстроить гармоничные отношения с подростками

Психолог Верчинова: совместный досуг укрепит отношения подростков с родителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям подростков важно устраивать совместный досуг, например, смотреть сериалы, слушать музыку или ходить на концерты, заявила «ФедералПресс» психолог Лариса Верчинова. Это позволит укрепить отношения в семье. Эксперт также призвала взрослых отказаться от гиперопеки.

В пубертатный период ребенка лучше сместить фокус с воспитания на выстраивание отношений, посоветовала Верчинова. В частности, она порекомендовала задавать меньше контролирующих вопросов и больше интересоваться внутренним состоянием подростка. Искренность и открытость только расположат его.

Не менее важна, по мнению психолога, и атмосфера безусловного принятия в семье. Подросток должен быть уверен, что дом — это место, где его поддержат, а не осудят. Особенно значимо донести до него, что в любой опасной ситуации он всегда может обратиться к родителям.

Ранее психолог Екатерина Вашукова заявила, что дети в семье могут испытывать ревность к только появившимся на свет брату или сестре. Она посоветовала мягко подготавливать детей к пополнению в семье.

