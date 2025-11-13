Родителям дали советы, как выстроить гармоничные отношения с подростками

Родителям подростков важно устраивать совместный досуг, например, смотреть сериалы, слушать музыку или ходить на концерты, заявила «ФедералПресс» психолог Лариса Верчинова. Это позволит укрепить отношения в семье. Эксперт также призвала взрослых отказаться от гиперопеки.

В пубертатный период ребенка лучше сместить фокус с воспитания на выстраивание отношений, посоветовала Верчинова. В частности, она порекомендовала задавать меньше контролирующих вопросов и больше интересоваться внутренним состоянием подростка. Искренность и открытость только расположат его.

Не менее важна, по мнению психолога, и атмосфера безусловного принятия в семье. Подросток должен быть уверен, что дом — это место, где его поддержат, а не осудят. Особенно значимо донести до него, что в любой опасной ситуации он всегда может обратиться к родителям.

