В Иркутской области подростковая банда похищала детей и увозила в лес

В Иркутской области подростковая банда похищала детей и увозила в лес

В Иркутской области группа подростков похищала своих жертв и увозила в лес, сообщили RT родители пострадавших детей. В региональном СК каналу заявили, что эта информация проверяется.

По словам жительницы поселка Большой Луг, 13-летняя школьница, которую вывозили в лес, сначала скрывала происходящее, говоря о простой ссоре с одноклассницей. Ситуация обострилась, когда начали поступать угрозы жизни — банда приходила к дому девочки в полночь, требуя выйти «на разговор».

Младшая сестра моего мужа не хотела из дома выходить, когда они начали ее преследовать. В школу просила ее проводить и встретить оттуда. Но сначала мы не понимали, насколько все серьезно, — сказала она.

Когда начали поступать угрозы жизни, школьница рассказала обо всем родным и показала переписку, а также голосовые с угрозами. После этого семья вместе с другими родителями обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.