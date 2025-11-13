Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Игра в детской комнате закончилась увечьями для шестилетней девочки

На Урале девочка насквозь проткнула щеку в игровой комнате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шестилетняя девочка из Челябинска получила травму щеки во время игры в детской комнате, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По словам матери, ребенок пострадал из-за близкого расположения игровых конструкций.

Женщина рассказала, что девочка поднималась на горку и столкнулась с мальчиком на груше. При падении девочка проткнула щеку насквозь, врачи наложили ей четыре шва, пояснила мать пострадавшей. В итоге женщина намерена подать заявление в правоохранительные органы. Представители детской комнаты официально ситуацию не комментировали.

Ранее шестилетнюю девочку из Сертолово доставили в больницу с ожогами, полученными в бане. Ребенок получил травму случайно — в ведре для обливания оказался кипяток вместо прохладной воды. Отмечается, что девочка получила ожоги лица, шеи, плеч и спины 1–3 степеней. Медики оказали ребенку первую помощь и доставили в реанимацию на скорой.

До этого врачи спасли школьника с опухолью у сердца размером с его кулак. В больнице Сперанского мальчику удалили из груди 17-сантиметровую липому.

Челябинск
дети
травмы
игры
