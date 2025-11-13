Игра в детской комнате закончилась увечьями для шестилетней девочки На Урале девочка насквозь проткнула щеку в игровой комнате

Шестилетняя девочка из Челябинска получила травму щеки во время игры в детской комнате, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По словам матери, ребенок пострадал из-за близкого расположения игровых конструкций.

Женщина рассказала, что девочка поднималась на горку и столкнулась с мальчиком на груше. При падении девочка проткнула щеку насквозь, врачи наложили ей четыре шва, пояснила мать пострадавшей. В итоге женщина намерена подать заявление в правоохранительные органы. Представители детской комнаты официально ситуацию не комментировали.

