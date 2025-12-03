Женщина с широко раскрытым ртом поставила в тупик врачей В Индии врачи не могли вправить женщине вывихнутую челюсть

Во время употребления пищи 42-летняя жительница Индии получила серьезную травму, сообщает The Times of India. Ее рот оказался открыт настолько широко, что даже врачам не удалось сомкнуть челюсть.

Сначала родственники посмеялись над ситуацией, но вскоре осознали серьезность положения. В какой-то момент пострадавшая начала испытывать сильную боль и не могла закрыть рот в течение 15 минут. Ее срочно доставили в государственную больницу. Врачи районной клиники также не смогли помочь и направили пациентку в более крупное медучреждение.

Только после часовой процедуры специалистам удалось успешно вправить челюсть. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и с иронией относится к произошедшему.

Ранее сообщалось, что жительнице Москвы потребовалась экстренная операция после удаления зубов мудрости. Женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице с диагнозом «флегмона» — острое разлитое гнойное воспаление, способное спровоцировать угрожающий жизни абсцесс. В итоге челюстно-лицевой хирург сделал пятисантиметровый разрез, через который прочистил область воспаления.