Шестилетнюю девочку по ошибке облили кипятком в бане Девочку из Сертолово увезли в реанимацию из-за полученных в бане ожогов

Шестилетнюю девочку из Сертолово доставили в больницу с ожогами, полученными в бане, сообщает канал «78». Ребенок получил травму случайно — в ведре для обливания оказался кипяток вместо прохладной воды.

Отмечается, что девочка получила ожоги лица, шеи, плеч и спины 1-3 степеней. Медики оказали ребенку первую помощь и доставили в реанимацию на скорой.

Она кричала от боли, но после введения обезболивающего и обработки ран специальными противоожоговыми салфетками успокоилась и практически всю дорогу до больницы спала. Мы неслись на всех парах, спасибо водителю! Нашу маленькую пациентку сразу забрали в отделение реанимации, — рассказал фельдшер скорой помощи Сертоловской подстанции.

