Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:21

Шестилетнюю девочку по ошибке облили кипятком в бане

Девочку из Сертолово увезли в реанимацию из-за полученных в бане ожогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетнюю девочку из Сертолово доставили в больницу с ожогами, полученными в бане, сообщает канал «78». Ребенок получил травму случайно — в ведре для обливания оказался кипяток вместо прохладной воды.

Отмечается, что девочка получила ожоги лица, шеи, плеч и спины 1-3 степеней. Медики оказали ребенку первую помощь и доставили в реанимацию на скорой.

Она кричала от боли, но после введения обезболивающего и обработки ран специальными противоожоговыми салфетками успокоилась и практически всю дорогу до больницы спала. Мы неслись на всех парах, спасибо водителю! Нашу маленькую пациентку сразу забрали в отделение реанимации, — рассказал фельдшер скорой помощи Сертоловской подстанции.

Ранее в Татарстане в результате взрыва газа пострадали пять человек. Инцидент произошел в одном из гаражей кооператива «Гудок» в момент, когда находившиеся там люди занимались приготовлением плова. Они не смогли своевременно обнаружить утечку газа, который постепенно заполнил все помещение, что в итоге привело к мощному взрыву.

Ленинградская область
дети
ожоги
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.