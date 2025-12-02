День матери
02 декабря 2025 в 11:56

Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Воздушная опасность, объявленная на всей территории Ленинградской области, была отменена, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. В общей сложности режим продлился три часа двадцать семь минут.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Ленинградской области в ночь на вторник, 2 декабря. Как уточнил Дрозденко, ситуация может отразиться на работе мобильного интернета.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на регион. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Министерства обороны России, за ночь силы противовоздушной обороны сбили 45 украинских дронов. Из них 14 ликвидированы над Брянской областью, восемь — над Краснодарским краем, шесть — над Крымом и пять — над Волгоградской областью.

Ленинградская область
Ленобласть
Александр Дрозденко
БПЛА
беспилотники
дроны
